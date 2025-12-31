Absența lui Ramzan Kadîrov din spațiul public de mai bine de o săptămână a declanșat o nouă serie de speculații privind starea sa critică de sănătate. Potrivit unei investigații a publicației Novaia Gazeta Europe, liderul cecen ar fi trebuit să participe la reuniunea Consiliului de Stat al Rusiei din 25 decembrie, însă starea sa s-ar fi agravat brusc în noaptea de dinaintea evenimentului. Acesta ar fi fost transportat de urgență la Spitalul Clinic Central din Moscova, unde surse apropiate liderului afirmă că a fost cu greu resuscitat înainte de a fi trimis înapoi în Cecenia.

Kadîrov e suspect de necroză pancreatică de mulți ani

Problemele de sănătate ale lui Kadîrov nu sunt o noutate, acesta fiind suspectat de ani de zile că suferă de necroză pancreatică, o afecțiune cu o rată ridicată de mortalitate. Deși la începutul anului 2025 a afișat o formă fizică aparent bună, pe parcursul ultimelor luni starea sa s-a deteriorat constant, ducând la amânarea emisiunii sale anuale de dialog cu cetățenii și la concedii medicale prelungite. Se pare că liderul de la Groznîi a apelat inclusiv la expertiza unor medici germani în Dubai, însă surse din cadrul FSB regional sugerează că anturajul său nu mai are speranțe pentru o recuperare favorabilă.

În ciuda acestui tablou clinic îngrijorător, contextul politic rămâne unul complicat. Deși Kadîrov i-ar fi cerut în repetate rânduri lui Vladimir Putin să fie eliberat din funcție, inclusiv în luna mai a acestui an, Kremlinul pare să ignore aceste solicitări. Mai mult, administrația prezidențială rusă ar fi aprobat deja participarea acestuia la alegerile din 2026 pentru un nou mandat la conducerea Ceceniei, în încercarea de a menține stabilitatea în regiune.