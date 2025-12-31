Horoscopul zilei de joi, 1 ianuarie 2026. Anul Nou vine cu surprize colosale pentru cele 12 zodii

Berbec

Anul începe cu un impuls puternic de energie și încredere. Este o zi excelentă pentru a-ți face planuri îndrăznețe și pentru a lua inițiativa într-o chestiune personală. O conversație neașteptată îți poate aduce claritate.

Taur

Pentru Tauri, 1 ianuarie aduce liniște și stabilitate. Ai nevoie de timp pentru tine și pentru cei dragi. Astrele te încurajează să îți asculți intuiția și să faci alegeri care îți oferă siguranță pe termen lung.

Gemeni

Ziua aduce socializare și vești interesante. Poți primi un mesaj sau o invitație care îți schimbă planurile. Este un moment bun pentru a relua legătura cu cineva drag sau pentru a începe un proiect creativ.

Rac

Pentru Raci, începutul de an este marcat de emoții profunde. Astrele favorizează armonia în familie și vindecarea unor tensiuni mai vechi. Este o zi bună pentru a-ți seta intenții legate de casă și stabilitate emoțională.

Leu

Leii sunt printre zodiile norocoase ale zilei. Astrele îți oferă vizibilitate și apreciere. Fie că este vorba de un compliment, o reușită personală sau un gest de admirație, te vei simți în centrul atenției.

Fecioară

1 ianuarie te îndeamnă la organizare și claritate. Este momentul perfect să îți stabilești obiective concrete pentru 2026. O decizie luată acum te poate ajuta să eviți complicații pe viitor.

Balanță

Ziua vine cu armonie și inspirație. Relațiile sunt favorizate, iar o întâlnire sau o discuție sinceră poate întări o legătură importantă. Astrele îți oferă echilibru și optimism.

Scorpion

Pentru Scorpioni, astrele pregătesc revelații. Intuiția este la cote maxime și te ajută să înțelegi mai bine o situație complicată. Este o zi excelentă pentru transformări interioare.

Săgetător

Optimismul te definește la început de an. Ziua aduce dorință de aventură și planuri îndrăznețe. Astrele te susțin în tot ce ține de dezvoltare personală și explorare.

Capricorn

Fiind în continuare în sezonul tău astral, începi anul cu forță și determinare. Ești una dintre zodiile favorizate, iar deciziile luate acum pot avea efecte pe termen lung.

Vărsător

Ziua aduce idei originale și dorință de schimbare. Astrele te inspiră să privești lucrurile dintr-o perspectivă nouă. O surpriză plăcută îți poate însenina ziua.

Pești

Pentru Pești, 1 ianuarie este o zi a sensibilității și speranței. Astrele te ajută să te conectezi cu dorințele tale profunde și să începi anul cu încredere și liniște sufletească, potrivit sursei.