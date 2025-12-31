Recent întoarsă în țară, aceasta a publicat pe rețelele sociale fotografii cu noul său carnet de membru, însoțite de mesaje de preamărire la adresa bolșevismului, pe care îl consideră o mișcare a „campionilor poporului”. Gestul său a provocat reacții imediate de indignare pe Facebook, alimentând dezbaterile privind contrastul ideologic dintre tânăra activistă și mama sa, Elena Lasconi.

Oana Lasconi, fiica liderei USR Elena Lasconi, și-a oficializat recent adeziunea la Partidul Socialist Român (PSR), formațiune care se prezintă drept continuatoare a fostului Partid Comunist Român. În vârstă de 32 de ani și recent revenită din Franța, tânăra a publicat pe rețelele sociale imagini cu carnetul de membru, însoțite de mesaje în care laudă ideologia bolșevică și realizările Revoluției din Octombrie. Aceasta îi descrie pe bolșevici drept „campioni ai poporului”, creditându-i cu eradicarea analfabetismului, industrializarea accelerată și obținerea unor drepturi sociale și politice extinse pentru femei.

Poziționarea radicală a Oanei Lasconi, care combină activismul pentru drepturile comunității LGBTQ cu admirația pentru regimul sovietic, a stârnit un val de indignare și nedumerire în rândul internauților. Mulți critici subliniază contradicția dintre libertățile individuale susținute de tinerii activiști și natura represivă a regimului de teroare instaurat istoric de bolșevici. Mai mult, viziunea sa intră în coliziune directă cu platforma politică a mamei sale, Elena Lasconi, a cărei formațiune, USR, promovează valori anticomuniste și a inițiat proiecte de lege pentru scoaterea acestor ideologii în afara cadrului legal.

Pe lângă discursul pro-comunist, fiica politicianului a atras atenția și prin distribuirea unor mesaje controversate privind conflictul din Orientul Apropiat, militând pentru înarmarea grupării Hamas și exprimând poziții radicale împotriva existenței statului Israel. Aceste manifestări publice subliniază o prăpastie ideologică tot mai adâncă în interiorul familiei Lasconi, într-un moment în care PSR, condus de Constantin Rotaru, încearcă să recupereze simbolistica vechiului PCR pentru a atrage noi simpatizanți de stânga.