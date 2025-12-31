Odată cu finalul sărbătorilor, dilema momentului optim pentru strângerea bradului revine în actualitate, iar specialiștii oferă perspective diferite, de la tradiție la siguranță practică. David Sumner, expert la Christmas Tree World, explică faptul că, deși mulți tind să prelungească magia Crăciunului, tradiția creștină indică „A Douăsprezecea Noapte” ca fiind termenul limită. Această dată, 5 ianuarie, marchează simbolic vizita Celor Trei Magi și este considerată pragul după care păstrarea decorațiunilor ar putea atrage ghinionul.

Pe de altă parte, Loren Taylor, specialistă în horticultură, aduce în discuție argumente pragmatice legate de siguranța locuinței. Ea avertizează că un brad natural lăsat prea mult în casă devine extrem de inflamabil pe măsură ce se usucă, reprezentând un risc major de incendiu în prezența instalațiilor electrice. În plus, amânarea despodobirii poate complica procesul de reciclare, deoarece majoritatea programelor de colectare ale primăriilor se desfășoară până la mijlocul lunii ianuarie, iar centrele specializate refuză adesea copacii mult prea degradați.

Pentru posesorii de brazi artificiali, provocarea este mai degrabă una de conservare. Mac Harman, CEO la Balsam Hill, recomandă tehnici specifice pentru a prelungi durata de viață a acestora: ramurile trebuie strânse cu grijă spre trunchi și fixate cu panglici, iar depozitarea ar trebui făcută în genți din materiale rezistente, precum nailonul rip-stop. Depozitarea într-un mediu răcoros și ferit de umezeală este esențială pentru a preveni deteriorarea materialelor și apariția mirosurilor neplăcute, asigurând astfel un aspect impecabil și pentru Crăciunul viitor.