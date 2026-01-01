UPDATE:

Cel puțin zece persoane au murit în urma unei explozii într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana, în noaptea de Revelion . În local se aflau100 de persoane.

Ora 9.38: Poliția anunță cel puțin 10 morți și exclude posibilitatea unui atac terorist

Poliția elvețiană a declarat pentru Sky News că cel puțin 10 persoane au murit și alte 10 au fost rănite în urma exploziei.

Știrea inițială:

„A avut loc o explozie de origine necunoscută”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei cantonale, Gaëtan Lathon. „Există mai mulţi răniţi şi mai multe morţi”, a adăugat el.

Explozia a avut loc în jurul orei 1:30 (00:30 GMT) într-un bar numit Le Constellation, foarte frecventat de turişti, într-un moment în care petrecăreţii sărbătoreau Anul Nou. Imaginile publicate de mass-media elveţiană arată o clădire în flăcări şi serviciile de urgenţă în apropiere.