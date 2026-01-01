Președintele american Donald Trump desfășoară o campanie militară în Caraibe și Pacific din septembrie, în numele luptei împotriva traficului de droguri, având în vizor în special puterea venezueleană.



Armata a țintit miercuri alte două nave, a anunțat SOUTHCOM, comandamentul american pentru America Latină și Caraibe, înttr-un mesaj pe X. "Serviciile de informații au confirmat că aceste nave foloseau rute cunoscute pentru traficul de droguri și aveau legătură cu acest trafic", a afirmat acesta.



"În total, cinci narcoteroriști au fost uciși în timpul acestor operațiuni", a precizat SOUTHCOM, administrația Trump asimilându-i pe traficanții de droguri cu teroriștii.

Mai devreme miercuri, Washingtonul anunțase noi atacuri, care avut loc în ziua precedentă. Trei persoane aflate la bordul unei nave au fost ucise în primul atac, în timp ce persoanele aflate la bordul altor două nave "au sărit peste bord și au fugit", a relatat SOUTHCOM, din nou pe X.



SOUTHCOM nu a precizat unde au fost efectuate aceste noi operațiuni, dar aproximativ o sută de persoane au fost ucise în atacuri similare americane în Caraibe și Pacific. Cu atacurile din ultimele 48 de ore, numărul total de decese raportate a crescut la 115.



Comandamentul american asigură că a lansat o operațiune de salvare după atacurile efectuate marți, un nivel de detaliu rar întâlnit în această campanie.









