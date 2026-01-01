Robert Turcescu le propune românilor să intre în GREVĂ FISCALĂ: "Nu plătesc taxele lui Bolojan până la 31 martie"

Robert Turcescu este revoltat din cauza taxelor și impozitelor impuse de Guvernul Bolojan. Acesta susține că nu vrea să plătească aceste taxe mai devreme de termenul limită de 31 martie, iar decizia, spune el, reprezintă o formă de protest. 

„M-am hotărât ca în 2026, până pe 31 martie, să nu plătesc taxele și impozitele pe proprietate, pe mașină, majorate de guvernul Bolojan.

Sigur, în cele din urmă le voi plăti pentru că sunt un bun contribuabil. De când mă știu și muncesc - adică de pe la 18 ani și am 50 de ani acum - am plătit la taxe și impozite statului român... Impozitul pe proprietate, din toate taxele și impozitele existente în România, mi se pare cea mai mare și cea mai nenorocită mizerie în materie de taxe și impozite.

În primul rând că proprietatea nu este un venit. Proprietatea e un drept. Mica mea revoltă se manifestă în felul ăsta la început de an 2026: nu le dau un leu la taxe și impozite locale până în ultima zi, 31 martie (sau cât o fi), când nu plătesc penalizări de întârziere”, a declarat Turcescu.

