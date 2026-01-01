UPDATE 9:54 - Kim Jong, către trupele nord-coreene care luptă „pe pământ străin”: „Phenianul și Moscova vă susțin”

Într-un mesaj de Anul Nou adresat forțelor armate, liderul nord-coreean Kim Jong Un a salutat trupele care luptă „pe pământ străin” și a reamintit alianța țării sale cu Rusia

„În timp ce întreaga țară este scufundată într-o atmosferă festivă pentru a întâmpina Anul Nou, îmi este și mai dor de voi, cei care luptați cu curaj pe câmpul de luptă pe pământ străin, chiar și acum, fideli ordinelor patriei voastre”, a declarat Kim Jong Un, citat joi de agenția oficială de presă KCNA, potrivit AFP.

„Phenianul și Moscova vă susțin”, a adăugat liderul Coreei de Nord. De asemenea, Kim i-a felicitat pe soldați pentru consolidarea „alianței invincibile” cu Rusia, îndemnându-i să lupte ‘pentru poporul frate rus’.

ȘTIREA INIȚIALĂ

„Ce vrea Ucraina? Pace? Da. Cu orice preţ? Nu. Vrem sfârşitul războiului, dar nu sfârşitul Ucrainei”, a declarat Zelenski în discursul de 21 de minute transmis chiar înainte de miezul nopţii.

„Suntem obosiţi? Foarte. Înseamnă asta că suntem gata să ne predăm? Oricine crede asta se înşală profund”, a continuat preşedintele ucrainean.

Mai mult, liderul de la Kiev susține că orice semnătură „pusă pe acorduri slabe nu ar face decât să alimenteze războiul”.

„Semnătura mea va fi pusă pe un acord puternic. Şi exact ăsta este scopul fiecărei întâlniri, al fiecărui telefon, al fiecărei decizii în acest moment”, a spus el. „Să asigurăm o pace puternică pentru toată lumea, nu pentru o zi, o săptămână sau două luni, ci o pace pentru ani de zile”, a atras atenția Zelenski.

El a declarat, totodată, că săptămânile de diplomaţie sub conducerea SUA, inclusiv discuţiile sale din weekendul trecut cu preşedintele american Donald Trump în Florida, au dus la un acord de pace care este aproape gata.

„Acordul de pace este gata în proporţie de 90%, mai rămân 10%”, a spus el. „Acele 10% conţin totul, sunt cele 10% care vor determina soarta păcii, soarta Ucrainei şi a Europei şi modul în care vor trăi oamenii”, a subliniat el.

Principalul obstacol în calea finalizării acordului este cine ce părţi va controla din teritoriul Ucrainei.

Rusia deţine aproximativ 19% din teritoriul Ucrainei în sud şi est, dar liderul rus Vladimir Putin doreşte ca Ucraina să se retragă din părţi ale regiunii Donbas din est, pe care forţele Moscovei nu au reuşit să le captureze.