Începutul de an aduce scumpiri și la pompă. Pentru benzină, creșterea accizei și TVA-ul aferent duc la o scumpire totală estimată la 0,28 lei pe litru, ceea ce înseamnă o majorare de circa 3,8% raportată la un preț de referință de 7,36 lei pe litru.

În cazul motorinei, scumpirea este de aproximativ 0,25 lei pe litru, aproximativ 3,3% calculată la un preț de 7,56 lei pe litru.

De astăzi, însă, prețurile ar putea urca la 7,68 lei pe litru pentru benzină și 7,81 lei pe litru pentru motorină. Mai mult decât atât, specialiștii spun că pragul psihologic de 8 lei pe litru ar putea să fie depășit în acest an și ar putea să nu mai scadă sub 8 lei după anul 2026.