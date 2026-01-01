În Capitală, vremea se va menține rece, îndeosebi dimineața. Cerul va fi variabil, mai mult senin la începutul și spre sfârșitul intevalului. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 2...3 grade.

La munte, vremea se va menține rece, geroasă dimineața în toată zona, iar în restul intervalului la altitudini mari. Cerul va prezenta înnorări și local va ninge slab. Vântul se va intensifica treptat, cu viteze mai mari seara, în special în zona înaltă a Munților Apuseni și în jumătatea nordică a Carpaților Orientali, unde vor fi rafale de peste 90...110 km/h, viscolind zăpada.