Vremea 1 ianuarie 2026. Iarnă autentică în toată țara: ger dimineața și maxime între -5 și 5 grade. Unde ninge

Astăzi, vremea se va menține rece, geroasă dimineața local în centrul teritoriului și în dealurile subcarpatice din sud. Temperaturile maxime se vor încadra între -5 și 5 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări în vestul, nordul și centrul țării. Temporar va ninge slab în Maramureș, local în Banat, Crișana și în zonele montane și pe arii restrânse în Transilvania. Spre sfârșitul intervalului, în Câmpia de Vest vor fi precipitații mixte ce vor favoriza depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în regiunile vestice și estice (rafale în general de 40...60 km/h).

În Capitală, vremea se va menține rece, îndeosebi dimineața. Cerul va fi variabil, mai mult senin la începutul și spre sfârșitul intevalului. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 2...3 grade.

La munte, vremea se va menține rece, geroasă dimineața în toată zona, iar în restul intervalului la altitudini mari. Cerul va prezenta înnorări și local va ninge slab. Vântul se va intensifica treptat, cu viteze mai mari seara, în special în zona înaltă a Munților Apuseni și în jumătatea nordică a Carpaților Orientali, unde vor fi rafale de peste 90...110 km/h, viscolind zăpada. 