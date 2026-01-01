”Final de an cu o zi plină de intervenţii pentru salvamontiştii din întreaga ţară. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 38 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor”, a transmis, joi, Salvamont România.

Cele mai multe apeluri, respectiv 8 au vizat Salvamont Lupeni. Câte patru apeluri au vizat echipele din Braşov, Maramureş şi Predeal.

”În cazul acestor intervenţii au fost salvate 39 de persoane. Dintre acestea, 21 de persoane au fost transportate cu Ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital. Celelate persoane salvate au primit acordul de a fi transportate cu maşinile aparţinătorilor”, aun precizat salvamontiştii.

S-au mai primit 32 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană.