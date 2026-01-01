„Este o idee care circulă pe internet. Eu arăt că până la momentul în care este scadentă o astfel de datorie, nu te poate obliga nimeni să achiți o astfel de datorie. Iar păcăleala aceasta că ți se reduce 50% din taxă dacă o plătești anterior, nu ține.

Bolojan a și spus că, dacă noi nu ne apucăm ca niște cetățeni nemaipomenit de bine intenționați să plătim anticipat aceste datorii ca să poată să scape domnul Bolojan de beleaua deficitului bugetar, urmează și alte modificări.

A pus condițional-optativ. A spus: „Nu vom majora taxele, dar numai cu condiția să se achite aceste taxe așa cum sunt în momentul de față”. În timp ce iată, văd că a deranjat și artiștii. În timp ce se modifică taxele locale, mai ales pe proprietate cu până la 80%, Guvernul României continuă să facă cadouri”, a transmis Gheorghe Piperea.

