"România a fost salvată în 2025 de pe marginea prăpastiei" - Consilierul lui Nicușor Dan îi sfidează pe românii sărăciți

Valentin Naumesc, consilier prezidențial/ Foto: Facebook
Delir politic din partea consilierul prezidențial al lui Nicușor Dan. În timp ce românii se chinuie să facă față valurilor de scumpiri impuse de Guvernul Bolojan, Valentin Naumescu se laudă că am fost salvați de pe marginea prăpastiei. 

„România a fost salvată în 2025 de pe marginea prăpastiei politice și economice în care ajunsese la sfârșitul anului trecut”. Naumescu a mai adăugat că nu va face un bilanț pentru 2025, dar a scris că s-au întâmplat multe și a fost un an dificil, pe toate planurile de analiză, dar România a rămas în picioare. Nu doar România, ci și Europa democratică și valorile în care credem”, a mai spus consilierul prezidențial.

În finalul mesajului, Naumescu spune că speră ca anul 2026 să fie „mai puțin turbulent decât cel care se încheie”. 