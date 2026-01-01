Urmând președinției Danemarcei, până la sfârșitul lunii iunie reprezentanții ciprioți vor conduce reuniuni ministeriale și vor media în disputele dintre statele membre UE.



Este de așteptat ca principalele teme ale UE în prima jumătate a anului 2026 să fie reformele privind stimularea competitivității, continuarea sprijinului pentru Ucraina și pași suplimentari pentru combaterea migrației nereglementate.



Convenirea următorului buget pe termen lung al Uniunii este de așteptat să reprezinte o provocare, printre alte proiecte legislative în desfășurare.



Noile propuneri ale Comisiei Europene de a nu urmări eliminarea completă a motorului cu combustie internă până în 2035 urmează, de asemenea, să fie discutate în cadrul președinției cipriote a Consiliului UE.



Cipru, care a adoptat motto-ul "O Uniune autonomă. Deschisă către lume" în perioada în care va asigura președinția Consiliului UE, are o populație de aproximativ un milion de locuitori.



Națiunea de pe această insulă din Marea Mediterană este împărțită în două, ciprioții greci conducând în partea de sud, în timp ce ciprioții turci conduc în partea de nord. Republica Turcă a Ciprului de Nord este recunoscută doar de către Turcia.