Potrivit acestora, pentru stingerea incendiului au intervenit militarii Detașamentului de pompieri Fălticeni, împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Vadu Moldovei, cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.



'La sosirea echipajelor, ardea generalizat casa de locuit, cu pericol de propagare la locuința învecinată. Incendiul a fost lichidat la ora 3:00. Casa de locuit, cu bunurile din interior, a ars în totalitate, pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați. Flăcările au izbucnit din podul casei de locuit, iar cauza probabilă fost efectul termic, generat de coșul de fum amplasat necorespunzător față de materialele combustibile. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat locuința învecinată, cu bunurile aferente', au transmis oficialii ISU Suceava.



De asemenea, militarii Detașamentului de pompieri Rădăuți, împreună cu lucrătorii Serviciilor Voluntar pentru Situații de Urgență din localitățile Frătăuții Vechi, Frătăuții Noi, Bilca și Gălănești, au intervenit, în noaptea de Revelion, cu șapte autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din localitatea Măneuți.



La sosirea echipajelor, ardeau generalizat două construcții anexe și o parte din acoperișul casei, flăcările fiind extinse și la o anexă din vecinătate. De asemenea, exista pericolul de propagare la întreaga locuință, dar și la construcțiile de pe proprietatea învecinată.



'Au ars o magazie și o bucătărie de vară, cu bunuri materiale din interior, pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați. De asemenea, s-a degradat acoperișul casei de locuit, pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați. Flăcările au afectat și laterala unui depozit de furaje, aflat pe proprietatea învecinată, pe aproximativ 40 de metri pătrați', au precizat pompierii din Suceava.



În acest caz, cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza manipulării necorespunzătoare a artificiilor