Atacul anterior, de tip „denial of service” (DoS), care constă în saturarea serverelor unui serviciu online pentru a împiedica sau încetini accesul la acesta, a fost revendicat de un grup de hackeri pro-ruşi. Durata sa a fost neobişnuit de lungă pentru un atac de acest gen: a început luni, 22 decembrie, iar perturbările au continuat până vineri, 26 decembrie.

Acum, pe site-ul său web, compania franceză a indicat că se confruntă cu un nou atac informatic. „Acest lucru generează dificultăţi de acces sau de funcţionare a serviciilor noastre online. Urmărirea coletelor nu este disponibilă, dar livrarea acestora nu este afectată: distribuirea coletelor şi a corespondenţei continuă să se efectueze, la fel şi predarea documentelor la oficiile poştale”, precizează Poşta într-un mesaj pe site-ul său web.