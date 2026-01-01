Serviciile online ale companiei La Poste din Franţa sunt inaccesibile în urma unui nou atac cibernetic

Serviciile online ale poştei franceze sunt din nou inaccesibile după un atac cibernetic, a anunţat joi compania publică La Poste, la câteva zile după ce un alt atac informatic perturbase urmărirea coletelor în perioada Crăciunului, relatează AFP.

Atacul anterior, de tip „denial of service” (DoS), care constă în saturarea serverelor unui serviciu online pentru a împiedica sau încetini accesul la acesta, a fost revendicat de un grup de hackeri pro-ruşi. Durata sa a fost neobişnuit de lungă pentru un atac de acest gen: a început luni, 22 decembrie, iar perturbările au continuat până vineri, 26 decembrie.

Acum, pe site-ul său web, compania franceză a indicat că se confruntă cu un nou atac informatic. „Acest lucru generează dificultăţi de acces sau de funcţionare a serviciilor noastre online. Urmărirea coletelor nu este disponibilă, dar livrarea acestora nu este afectată: distribuirea coletelor şi a corespondenţei continuă să se efectueze, la fel şi predarea documentelor la oficiile poştale”, precizează Poşta într-un mesaj pe site-ul său web.

