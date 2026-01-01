Oamenii au aflat despre schimbare dintr-un afiș scris de mână și lipit pe geamul stației, în care erau informați că trenurile nu mai circulă între stațiile Laminorului și Străulești. În aceste condiții, Parc Bazilescu a devenit temporar capăt de linie.

Reprezentanții Metrorex nu au putut preciza când va fi reluată circulația normală pe tronsonul afectat.

Nemulțumirea s-a propagat rapid și pe grupurile de Facebook ale cartierelor, unde locuitorii au criticat modul în care a fost comunicată situația. Mulți au subliniat că este cu atât mai frustrant cu cât circulația trenurilor este deja afectată de lucrările din zona 1 Mai – Grivița, care obligă călătorii să facă transbordare la stația Jiului, pe o perioadă nedeterminată.

Pentru locuitorii din nord-vestul Capitalei, restricțiile înseamnă rute ocolitoare, aglomerație și timpi de așteptare mai mari, într-o zonă în care metroul reprezintă principalul mijloc de transport rapid.