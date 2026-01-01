"Pompierii militari din cadrul Detașamentului Târgu Mureș au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit situată pe strada Fânațelor, în municipiul Târgu Mureș (...). În urma evenimentului au rezultat două victime de gen feminin, ambele minore, în vârstă de 13 și 16 ani. Una dintre acestea se află în stare gravă (cod roșu), prezentând arsuri la nivelul feței și membrelor superioare, iar cealaltă este încadrată ca victimă cod galben, cu arsuri la nivelul spatelui. Ambele au fost preluate de echipajele medicale pentru îngrijiri de specialitate", a anunțat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) 'Horea' al județului Mureș, locotenent Alexandra Călușeri.

Incendiul a afectat o anexă gospodărească și o parte din acoperișul casei, pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați.

La fața locului au fost alocate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă. Cauzele incendiului urmează să fie stabilite.

În aceeași noapte, pompierii militari de la Detașamentul de Pompieri Sighișoara au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din localitatea Șaeș, comuna Apold. La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, dar locuința, cu o suprafață de aproximativ 100 mp, a ars în întregime, nefiind anunțate victime.