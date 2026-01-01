La miezul nopţii, odată cu intrarea în noul an, mica ţară balcanică, care a aderat la UE în 2007, a renunţat la leva, moneda naţională în vigoare de la sfârşitul secolului al XIX-lea, în speranţa de a-şi consolida legăturile economice cu ceilalţi membri ai zonei euro, dar şi de teama unei creşteri a preţurilor într-un context politic instabil.

Mii de oameni au înfruntat temperaturile negative pentru a asista la concertul tradiţional de Revelion, organizat de Primăria din Sofia în faţa fostului Palat Regal. Pe faţada sediului Băncii Naţionale a Bulgariei, situat în aceeaşi piaţă, un cronometru indica minutele până la miezul nopţii. După trecerea în noul an, monedele euro bulgare au fost proiectate pe clădire.

„Introducerea euro este ultima etapă a integrării Bulgariei în Uniunea Europeană”, a declarat preşedintele Rumen Radev în discursul său televizat transmis cu câteva minute înainte de miezul nopţii.

Totuşi, el a spus că regretă că bulgarii nu au fost consultaţi prin referendum cu privire la această alegere care a divizat ţara.

„Acest refuz a fost unul dintre simptomele dramatice ale prăpastiei profunde dintre clasa politică şi popor, confirmată de manifestaţiile masive din întreaga ţară”, a spus el, chiar dacă Curtea Constituţională a judecat altfel.

Principalele efecte

1.) Prețurile VIGNETELOR AUTO nu se modifică, sunt doar convertite în valute. Mai mult, începând de astăzi nu putem cumpăra viniete cu plată bancară.

În noul an 2026, prețurile vinietelor nu se vor modifica, ci vor fi convertite în euro. Conversia se va face automat la cursul de schimb oficial fix și nu va necesita acțiuni suplimentare din partea utilizatorilor.

2.) Bancnotele euro pot fi acum retrase de la bancomatele mai multor bănci din Sofia.

După miezul nopții de miercuri spre joi, bancnotele și monedele euro sunt acum oficial în circulație în Bulgaria, după ce țara a devenit al 21-lea membru al zonei euro.

O lună este perioada de plată dublă, respectiv până la sfârșitul lunii ianuarie, leva fiind un mijloc de plată echivalent alături de euro, iar de la 1 februarie va rămâne singura monedă, conform Legii privind introducerea euro în Republica Bulgaria.

3.) ATM-urile mai multor bănci situate în zone centrale ale capitalei Sofia funcționează fără probleme, iar din ele se pot retrage sume în euro, a relatat BTA.

ATM-urile UniCredit Bulbank, DSK Bank și Central Cooperative Bank - CCB, United Bulgarian Bank - UBB și Investbank funcționează fără întrerupere cu euro.