"Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Ambasadei României în Confederaţia Elveţiană, s-a autosesizat în urma apariției în mass-media a informațiilor cu privire la producerea unei explozii în stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana și a întreprins demersuri pe lângă autoritățile locale competente, în vederea obținerii unor informații oficiale cu privire la cetățenia, identitatea și starea de sănătate a persoanelor afectate", anunță instituția, într-un comunicat.

Potrivit MAE, procedurile specifice de identificare a persoanelor afectate de incident sunt în curs și că, până în prezent, la nivelul misiunii diplomatice nu au fost recepționate solicitări de asistență consulară.

"Un consul din cadrul Ambasadei României la Berna se deplasează în zonă, fiind pregătit să acorde asistență consulară, conform competențelor, dacă situația va impune", a mai transmis sursa citată.

MAE amintește cetățenilor români că pot solicita asistență consulară la numărele de telefon ale Ambasadei României la Berna: Telefon call-center: +41 31 351 05 46 și +41 31 351 05 47, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center-ului în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al misiunii diplomatice: +41 76 387 50 05.