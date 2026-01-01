”Pompierii din cadrul Detaşamentului Dej au intervenit, noaptea trecută, pentru stingerea unui incendiu care a afectat o gospodărie din localitatea Sava, comuna Pălatca. Apelul de urgenţă a venit în jurul orei 23.30, iar la faţa locului s-a deplasat imediat echipajul de la Punctul de Lucru Mociu. Concomitent, forţele au fost suplimentate cu o autospecială de la Punctul de Lucru Gherla”, au transmis, joi, pompierii din Cluj.

Potrivit acestora, incendiul a izbucnit iniţial la o afumătoare şi s-a extins cu repeziciune, din cauza numeroaselor materiale combustibile depozitate în curte.

Au ars lemne de foc, cofrage şi paleţi.

”Totodată, a fost cuprins de flăcări şi demisolul unei case unde se aflau, de asemenea, numeroase materiale combustibile. Au fost afectate parţial şi trei camere, însă prin eforturi susţinute, forţele noastre au reuşit să stingă incendiul în limitele găsite. În plus, pompierii au protejat în totalitate o altă casă de locuit”, au precizat pompierii.

Aceştia au anunţat că, pentru lichidarea tuturor focarelor, echipajele au utilizat aproximativ 28.000 de litri de apă, iar cel mai apropiat hidrant se afla la 500 de metri distanţă de locul incendiului.

”Astfel, una dintre autospeciale a avut rolul de a alimenta în permanenţă dispozitivul de intervenţie. Ulterior, înlăturarea tuturor efectelor negative înregistrate în urma incendiului a durat mai multe ore. Drept dovadă, misiunea s-a finalizat în jurul orei 06.00”, au anunţat pompierii.

Potrivit acestora, nu au existat persoane care să solicite îngrijiri medicale.