"Jandarmii timişeni au intervenit prompt pentru acordarea primului ajutor unui bărbat care a căzut în pasajul subteran din Piaţa Victoriei, municipiul Timişoara, în noaptea de Revelion. Pentru a ajunge cât mai rapid la victimă, jandarmii au fost nevoiţi să spargă panourile metalice care blocau accesul în pasaj, acţionând în regim de urgenţă", a transmis, joi, Inspectoratul de Jandarmi Timiş.

De asemenea, jandarmii au acordat primul ajutor persoanei căzute şi au monitorizat starea acesteia până la sosirea echipajului medical.

"Jandarmii i-au sprijinit la scoaterea tărgii din subsol şi au asigurat perimetrul pentru a preveni alte incidente. Intervenţia rapidă a jandarmilor a fost esenţială pentru stabilizarea victimei şi asigurarea unui sprijin imediat până la preluarea de către echipajele specializate", a mai precizat IJJ Timiş.

Pasajul subteran din Piaţa Victoriei din Timisoara nu este funcţional, accesul fiind închis de mai mulţi ani.

sursa foto: tion.ro