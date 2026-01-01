UPDATE: 12.30

Cel puțin 40 de persoane au murit, iar circa 100 au fost rănite în urma unei explozii într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana, în noaptea de Revelion. Un consul român se deplasează la fața locului. MAE susține că nu s-au primit solicitări de asistență.

Ora 12.18: Doi cetățeni francezi printre răniți

Ministerul Afacerilor Externe al Franței a declarat că doi cetățeni francezi au fost răniți în urma incendiului din Elveția. „Aceștia au fost imediat preluați de serviciile de urgență.”

Ora 12.10: Cel puțin 40 de morți, au comunicat autoritățile elvețiene Ministerului Afacerilor Externe italian

Ministerul Afacerilor Externe italian a declarat că verifică dacă printre morți sau răniți în urma incendiului din Elveția se află și cetățeni italieni. De asemenea, a precizat că, potrivit autorităților locale, există cel puțin 40 de morți și 100 de răniți, transmite Sky News.

Autoritățile elvețiene nu au confirmat încă numărul exact al victimelor, un șef de poliție declarând „câteva zeci” într-o conferință de presă susținută chiar acum.

UPDATE:

Cel puțin zece persoane au murit în urma unei explozii într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana, în noaptea de Revelion . În local se aflau100 de persoane.

Ora 9.38: Poliția anunță cel puțin 10 morți și exclude posibilitatea unui atac terorist

Poliția elvețiană a declarat pentru Sky News că cel puțin 10 persoane au murit și alte 10 au fost rănite în urma exploziei.

Știrea inițială:

„A avut loc o explozie de origine necunoscută”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei cantonale, Gaëtan Lathon. „Există mai mulţi răniţi şi mai multe morţi”, a adăugat el.

Explozia a avut loc în jurul orei 1:30 (00:30 GMT) într-un bar numit Le Constellation, foarte frecventat de turişti, într-un moment în care petrecăreţii sărbătoreau Anul Nou. Imaginile publicate de mass-media elveţiană arată o clădire în flăcări şi serviciile de urgenţă în apropiere.