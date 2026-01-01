Nicușor Dan, mesaj după explozia din Crans-Montana: ”Le urez celor răniţi o recuperare rapidă şi transmit sincere condoleanţe familiilor victimelor"

nicusor dan
nicusor dan

Președintele Nicușor Dan a transmis, joi, un mesaj de solidaritate după explozia și incendiul produse în stațiunea elvețiană Crans-Montana, soldate cu numeroase victime și răniți, exprimând condoleanțe familiilor îndoliate și poporului elvețian.

La începutul noului an, am fost profund întristat să aflu despre explozia şi incendiul care au avut loc în Crans-Montana, care au provocat numeroase victime şi răniţi”, este mesajul postat pe platforma X de preşedintele Nicuşor Dan.

”Le urez celor răniţi o recuperare rapidă şi transmit sincere condoleanţe familiilor victimelor, poporului elveţian şi preşedintelui Guy Parmelin”. 

Elveţia este în doliu în primele ore ale anului 2026. O explozie într-un bar a provocat probabil „zeci de morţi” şi circa 100 de răniţi în Crans Montana, o staţiune de schi din cantonul Valais, a anunţat joi, poliţia locală. 

Ministerul de Externe anunţă că a întreprins demersuri după explozia din staţiunea de schi elveţiană Crans-Montana, pentru a afla informaţii despre eventuale victime de naţionalitate română, însă procedurile nu au fost finalizate de către autorităţile locale.