UPDATE: 13.20

Cinci persoane conștiente sunt transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Sibiu, fiind rănite în urma accidentului rutier care a avut loc joi pe DN1, în Hula Bradului, unde au fost implicate trei mașini și traficul este în continuare blocat, a anunțat Poliția și Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU).



"În urma evaluării medicale, cinci persoane sunt transportate la spital: o femeie în vârstă de 46 de ani cu traumatism toracic și multiple contuzii; un bărbat în vârstă de 47 de ani cu traumatism toracic; un bărbat în vârstă de 52 de ani cu dureri lombare; o femeie în vârstă de 48 de ani cu dureri cervicale; o femeie de 31 de ani cu atac de panică. Toate victimele sunt transportate la UPU Sibiu conștiente\", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Andreea Ștefan.



De vină pentru producerea accidentului ar fi o șoferiță de 31 de ani care a pierdut controlul direcției și a intrat în mașina aflată pe sens opus, condusă de un bărbat de 47 de ani, fiind proiectată apoi într-un alt autoturism de un cetățean străin de 52 de ani.



"În urma coliziunii, femeia de 31 de ani, conducătorul auto de 47 de ani și pasagera acestuia, în vârstă de 46 de ani, precum și celălalt conducător auto și pasagera acestuia, tot cetățean străin, de 48 de ani, au suferit vătămări corporale, fiind transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale. Traficul este blocat în continuare", a precizat Poliția.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Din primele informații există persoane din cele trei mașini care \"au nevoie de evaluare medicală\", a precizat Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

La locul accidentului s-au deplasat două echipaje SMURD, un echipaj de la Ambulanță și trei autospeciale.