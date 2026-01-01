Joi, în jurul orei 13:00, la sediul Secţiei nr. 1 Poliţie Piteşti s-a prezentat o femeie din municipiul Piteşti, care a sesizat faptul că fiica sa minoră a plecat voluntar şi nu a mai revenit la domiciliu.

”Din verificările efectuate până în acest moment, poliţiştii au stabilit că în noaptea de 31 decembrie - 01 ianuarie 2026, în jurul orei 23:50, minora Stanciu Georgia Aura, în vârstă de 12 ani, în timp ce se afla în Piaţa Primăriei din municipiul Piteşti, împreună cu mama sa, ar fi plecat într-o direcţie necunoscută”, au transmis polițiștii.

Potrivit oamenilor legii, semnalmentele minorei sunt: Înălţime aproximativ 1,60 m, greutate aproximativ 40 kg, constituţie atletică, păr şaten, lungime medie, ochi albaştri. Vestimentaţia la momentul dispariţiei: geacă scurtă de culoare roz, hanorac roz, pantaloni de culoare albă, ghete tip UGG, de culoare maro. Minora are asupra sa un telefon mobil, care în prezent este închis.

De asemenea, din datele existente, aceasta a mai plecat voluntar şi în trecut.

”În urma sesizării, poliţiştii au demarat de îndată activităţi specifice de căutare, iar cazul a fost dat în atenţia tuturor structurilor de poliţie din judeţul Argeş, precum şi a altor unităţi teritoriale. Persoanele care pot oferi informaţii ce pot conduce la identificarea sau găsirea minorei sunt rugate să apeleze numărul unic de urgenţă 112 sau să se adreseze cele mai apropiate unităţi de poliţie”, se precizează în comunicat.