Ultima zi a anului 2025 a fost una de activitate intensă pentru Poliția Română, echipajele intervenind la un total de 2.475 de evenimente. Conform Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), majoritatea covârșitoare a acestor misiuni — peste 2.100 — au fost declanșate de apeluri de urgență prin 112.

Infracțiuni și sancțiuni: Milioane de lei în amenzi În cadrul acestor acțiuni, polițiștii au constatat peste 750 de infracțiuni, cele mai multe fiind contra persoanei și patrimoniului. O atenție deosebită a fost acordată regimului armelor și substanțelor explozive, unde s-au înregistrat 101 infracțiuni. Eficiența intervențiilor s-a concretizat prin prinderea în flagrant a 161 de suspecți și depistarea a 9 persoane urmărite la nivel național. Totodată, pentru nerespectarea normelor legale, au fost aplicate aproape 3.400 de amenzi, a căror valoare totală depășește 1,5 milioane de lei.

Siguranța rutieră: Trafic monitorizat și permise reținute Pe drumurile naționale, prioritatea polițiștilor rutieri a fost fluidizarea traficului și prevenirea accidentelor, în special pe rutele aglomerate dinspre stațiunile turistice, pe autostrăzile A1 și A3, precum și în zona frontierelor. Rezultatele sunt vizibile: numărul accidentelor rutiere a scăzut cu peste 14% față de aceeași zi a anului trecut. Totuși, măsurile punitive nu au lipsit, fiind reținute 267 de permise de conducere și retrase 161 de certificate de înmatriculare pentru diverse nereguli.

Recomandări pentru finalul vacanței Deși noaptea de Revelion a trecut, polițiștii vor rămâne mobilizați în forță și în perioada următoare, cu accent pe depistarea șoferilor care depășesc viteza legală. Reprezentanții IGPR le recomandă cetățenilor care se întorc din vacanță să conducă prudent, să adapteze viteza la condițiile meteo și să facă pauze periodice la volan. Autoritățile subliniază că respectarea indicațiilor polițiștilor este esențială pentru ca această perioadă de sărbătoare să se încheie în siguranță pentru toată lumea.