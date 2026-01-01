Noaptea de Revelion a luat o turnură neașteptată în cartierul George Enescu din Suceava, unde un bărbat de 31 de ani a decis să întâmpine noul an prin efracție. Incidentul a început în jurul orei 23:35, când un locatar care ieșise să fumeze pe balcon a observat cum individul distrugea ușa de acces a unui sex-shop de pe strada Zorilor folosind un topor. Martorul a sunat imediat la 112, alertând autoritățile.

Aproape simultan, la ora 23:58, s-a declanșat și alarma magazinului, semnalul fiind recepționat de dispeceratul firmei de pază RPG. Un echipaj aflat în apropiere a ajuns la fața locului în mai puțin de două minute. La sosirea agenților, suspectul, identificat ulterior sub inițialele A.C., reușise deja să golească casa de marcat și să adune mai multe produse din magazin în două sacoșe mari de rafie.

La vederea mașinii de intervenție, bărbatul a încercat să fugă cu prada, însă a fost imobilizat rapid de agenții de pază și predat polițiștilor sosiți la scurt timp. În urma controlului corporal, asupra suspectului a fost găsită suma de 787 de lei, bani care au fost ridicați de anchetatori.

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Suceava a confirmat că pe numele bărbatului a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Prejudiciul final, care include atât bunurile vizate, cât și distrugerile provocate cu toporul asupra tâmplăriei PVC și a geamurilor, urmează să fie stabilit pe parcursul cercetărilor.