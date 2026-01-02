Platfo rma Ghișeul.ro, pilonul central al plăților digitale către statul român, a înregistrat vineri o perioadă de indisponibilitate tehnică de câteva ore, afectând mii de contribuabili aflați în plină cursă pentru achitarea obligațiilor fiscale.

Acest incident a survenit într-un moment critic, având în vedere proximitatea termenului-limită de 31 martie, dată până la care cetățenii pot beneficia de bonificația de 10% oferită pentru plata integrală a impozitelor. În ciuda acestui blocaj temporar, Autoritatea pentru Digitalizarea României reiterează faptul că soluțiile online rămân cele mai eficiente, permițând efectuarea plăților prin site-ul oficial sau prin aplicațiile dedicate pentru Android și iOS fără comision, procesul de creare a unui cont durând aproximativ cinci minute.

„Soc si groaza pe Ghiseul.ro! Apartament cu 2 camere,impozit de la 480 lei in 2025 la 870 lei in 2026 !

Halal tara,halal popor”, a scris Florin Trandafir, pe Facebook.

„Tocmai au apărut pe ghișeul.ro. obligațiile de plată pentru proprietăți. E o creștere de 100%. Mă așteptam la asta, suntem o țară de proprietari, așa că aceste impozite mărite probabil că vor aduce un plus consistent la buget. Adică știam că asta mă așteaptă. Am cercetat cum stau alții la capitolul impozite pe proprietate și se pare că suntem spre coada clasamentului. Exista insa și țări care și-au permis să scadă impozitul de exemplu Germania. Care vor fi consecințele pentru Romania? Probabil că unele terenuri și locuințe nelocuite, neexploatate vor fi scoase la vânzare și asta nu e rău și tot probabil vor crește chiriile”, a scris Otilia Motoi, pe pagina ei de Facebook.

„Mă pune necuratu\", la început de an, să consult ghiseul.ro, să văd ce am de plată. Birul pe apartament a crescut: de la 1.050 RON la 3.328 RON (3.106 RON apart+ 222 RON terenul). Trăiască aristocrația bugetară, salariile nesimțite și pensiile speciale”, a scris Marius Uscatu pe Facebook.

Accesul la serviciile complete ale platformei este condiționat de obținerea datelor de autentificare, procedură ce poate fi realizată prin trei metode principale. Prima și cea mai rapidă opțiune presupune validarea online a identității utilizând un card bancar personal emis de o instituție financiară din România înrolată în sistem, cu condiția ca solicitantul să fie atât titularul cardului, cât și al rolului fiscal. O a doua variantă implică interacțiunea directă cu Direcția de Taxe și Impozite Locale, unde datele de acces pot fi solicitate prin e-mail sau telefon în baza actului de identitate, această metodă fiind obligatorie pentru persoanele înregistrate cu NIF sau CIF. Persoanele juridice trebuie să urmeze un parcurs similar, contactând electronic primăria pe raza căreia dețin proprietăți, cu mențiunea că, odată eliberate datele de la o instituție, acestea sunt valabile pentru întregul portofoliu de bunuri, indiferent de localitate.

O alternativă modernă pentru accesarea sistemului este aplicația ROeID, care furnizează o identitate digitală unificată, validată prin pași stricți de verificare. Aceasta permite nu doar gestionarea dărilor prin Ghișeul.ro, ci și accesul la o gamă largă de servicii publice digitale, precum obținerea cazierului judiciar sau a istoricului sancțiunilor auto. Pentru situații specifice, cum este plata amenzilor sau a unor taxe cu valoare fixă deja cunoscută, platforma permite tranzacții rapide fără a fi necesară crearea unui cont de utilizator. Odată configurat accesul, contribuabilii pot utiliza orice card bancar care beneficiază de tehnologia 3D Secure pentru a finaliza plățile în siguranță, eliminând necesitatea deplasărilor fizice și a timpului pierdut la ghișeele clasice.