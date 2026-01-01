Spre deosebire de fluctuațiile obișnuite cauzate de cotațiile petrolului, scumpirea carburanților din prima zi a anului 2026 este rezultatul exclusiv al politicii fiscale. Această majorare, programată prin calendarul accizelor, aduce o presiune financiară imediată asupra șoferilor, nivelul taxei crescând cu aproximativ 30-35 de bani pe fiecare litru de combustibil.

Noile valori ale accizelor: Cât plătim în plus la stat

Conform legislației în vigoare, structura de preț se modifică semnificativ de la 1 ianuarie. Acciza pentru benzină urcă de la 2,78 lei la 3,06 lei pe litru, în timp ce pentru motorină taxa crește de la 2,55 lei la 2,80 lei pe litru. În termeni practici, benzina se scumpește la pompă cu circa 34 de bani, iar motorina cu 30 de bani, luând în calcul și impactul TVA-ului aplicat la valoarea accizei.

Impactul asupra portofelului: De la plinul de combustibil la coșul de cumpărături

Pentru un utilizator obișnuit, cifrele se traduc simplu: alimentarea unui rezervor standard de 50 de litri costă de astăzi cu aproximativ 15-17 lei mai mult față de ultima zi a anului trecut. Deși suma poate părea modestă la o singură alimentare, pentru cei care folosesc mașina zilnic sau în scop profesional, costurile suplimentare se vor acumula rapid.

Element Benzină (estimare) Motorină (estimare) Creștere per litru +0,34 lei +0,30 lei Cost extra la un plin (50L) +17 lei +15 lei

Efectul de domino în economie

Adevărata provocare nu se oprește însă la benzinărie. Deoarece transportul reprezintă o componentă esențială în prețul oricărui produs, majorarea accizei va genera un efect în lanț. Este de așteptat ca biletele de autobuz și microbuz să se scumpească în prima parte a anului.

Specialiștii estimează că această creștere de 5% a accizei poate atrage după sine o scumpire a alimentelor și a bunurilor nealimentare cu până la 1%, pe măsură ce transportatorii vor transfera costurile suplimentare către distribuitori și, în final, către consumatori.