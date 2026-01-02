Conform sursei citate, în perioada 29 decembrie 2025 – 1 ianuarie 2026, trei pacienţi s-au prezentat la UPU-SMURD a SJU Buzău cu traumatisme provocate de utilizarea articolelor pirotehnice.

Cel mai grav caz a fost cel al tânărului de 25 de ani, care a suferit un politraumatism prin explozie de petardă, cu arsură de gradul I la nivel facial şi plagă complexă palmară stângă. Din cauza gravităţii leziunilor, pacientul a fost direcţionat către Secţia de Chirurgie Plastică a Spitalului ”Sf. Ioan” din Bucureşti.

Ceilalţi doi pacienţi au fost trataţi în regim de urgenţă şi externaţi cu recomandări medicale.

Medicii atrag atenţia asupra riscurilor majore asociate folosirii necorespunzătoare a materialelor pirotehnice, mai ales în perioada sărbătorilor.