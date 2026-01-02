”Astăzi, în jurul orei 12:00, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj de informare şi avertizare prin sistemul RO-Aert către populaţia din zona de nord a judeţului Tulcea. Mesajul are caracter preventiv şi vizează posibilitate căderii unor obiecte din spaţiul aerian”, a transmis, vineri, ISU Tulcea.



Potrivit sursei citate, sunt recomandate măsuri minime de siguranţă, precum adăpostirea şi respectarea indicaţiilor autorităţilor, în funcţie de evoluţia situaţiei.

”Decizia transmiterii mesajului RO-Alert a fost luată în urma unei informări primite de la Statul Major al Forţelor Aeriene, care, prin mijloacele proprii de supraveghere, a detectat existenţa unor ţinte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România şi Ucraina”, au menţionat pompierii.

Aceştia reiterează apelul către cetăţeni de a-şi menţine calmul, de a urmări cu atenţie mesajele transmise prin sistemul RO-Alert, de a se informa exclusiv din surse oficiale şi de a sesiza de îndată numărul unic de urgenţă 112 în cazul observării unor incidente sau situaţii deosebite.

Un alt mesaj a fost transmis, joi, după atacuri ruseşti în Ucraina, la graniţa cu România.