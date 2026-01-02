Alertă majoră în județul Tulcea: obiecte suspecte în spațiul aerian! Populația, avertizată printr-un nou mesaj RO-Alert

Alertă majoră în Tulcea: obiecte suspecte în spațiul aerian! Populația avertizată printr-un nou mesaj RO-Alert
Populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată, vineri, cu privire la posibile obiecte care ar putea cădea din spațiul aerian, după ce autoritățile au detectat ținte suspecte îndreptându-se către zona de frontieră cu Ucraina. Drept urmare, a fost emis un mesaj RO-Alert. Incidentul vine la o zi după cel de joi, când două aeronave au fost ridicate de la Baza 86 Aeriană Fetești, după un nou atac cu drone rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

”Astăzi, în jurul orei 12:00, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj de informare şi avertizare prin sistemul RO-Aert către populaţia din zona de nord a judeţului Tulcea. Mesajul are caracter preventiv şi vizează posibilitate căderii unor obiecte din spaţiul aerian”, a transmis, vineri, ISU Tulcea.

Potrivit sursei citate, sunt recomandate măsuri minime de siguranţă, precum adăpostirea şi respectarea indicaţiilor autorităţilor, în funcţie de evoluţia situaţiei.

”Decizia transmiterii mesajului RO-Alert a fost luată în urma unei informări primite de la Statul Major al Forţelor Aeriene, care, prin mijloacele proprii de supraveghere, a detectat existenţa unor ţinte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România şi Ucraina”, au menţionat pompierii.

Aceştia reiterează apelul către cetăţeni de a-şi menţine calmul, de a urmări cu atenţie mesajele transmise prin sistemul RO-Alert, de a se informa exclusiv din surse oficiale şi de a sesiza de îndată numărul unic de urgenţă 112 în cazul observării unor incidente sau situaţii deosebite.

Un alt mesaj a fost transmis, joi, după atacuri ruseşti în Ucraina, la graniţa cu România.

 