Confruntările dintre manifestanți și forțele de ordine au dus la moartea a șase oameni și rănirea a altor câteva sute. De altfel, protestele au degenerat, s-a ajuns la bătăi în stradă, distrugeri și incendieri masive în unele orașe.



Revolta oamenilor a luat amploare treptat după ce moneda națională, rialul, a pierdut în ultimul an mai mult de o treime din valoarea sa față de dolar. Asta în timp ce hiperinflația slăbește de ani de zile puterea de cumpărare a iranienilor, într-o țară sufocată de sancțiunile internaționale legate de programul său nuclear.

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că, dacă Iranul va împușca și va ucide protestatari pașnici, atunci Statele Unite ale Americii vor interveni, relatează Reuters și AFP.



"Dacă Iranul va trage asupra manifestanților pașnici și îi va ucide violent, așa cum are obiceiul, atunci Statele Unite ale Americii vor veni în ajutorul acestora", a scris el într-o postare pe Truth Social.



"Suntem înarmați și gata de acțiune", a adăugat Trump.



Afirmațiile survin după moartea mai multor persoane, în contextul în care cele mai mari proteste din Iran din ultimii trei ani, cauzate de dificultățile economice, au devenit violente în mai multe provincii.



Confruntările dintre protestatari și forțele de securitate marchează o escaladare semnificativă a tulburărilor care s-au răspândit în toată țara de când comercianții au început să protesteze duminică din cauza modului în care guvernul a gestionat scăderea bruscă a cursului valutar și creșterea rapidă a prețurilor.



Economia Iranului se confruntă cu dificultăți de mai mulți ani, de când SUA au reimpus sancțiuni în 2018, după ce Trump s-a retras dintr-un acord nuclear internațional în timpul primului său mandat.