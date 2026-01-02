Astfel, încă din prima zi a anului se continuă creșterea graduală a vârstei de pensionare care se implementează treptat până în 2035, în sensul alinierii vârstei de pensionare pentru femei la cea a bărbaților.

Va crește de la 62 de ani și 6 luni, în ianuarie, la 62 de ani și 8 luni în ianuarie 2027, stagiul complet de cotizare fiind majorat de la 33 de ani și 3 luni în ianuarie anul acesta, la 33 de ani și 8 luni în ianuarie anul viitor. Stagiul minim de cotizare rămâne același, de 15 ani, potrivit legii.