Femeile ies mai târziu la pensie din 2026. La cât crește vârsta de pensionare

Creșterea pensiei medii în România: doar un leu pe lună
Vârsta de pensionare crește pentru femei de anul acesta, fiind majorat și stagiul complet de cotizare, potrivit noii legi a pensiilor. Aceasta prevede, printre altele, și acordarea punctelor de stabilitate pentru persoanele care au depășit o vechime de 25 de ani la data pensionării.

Astfel, încă din prima zi a anului se continuă creșterea graduală a vârstei de pensionare care se implementează treptat până în 2035, în sensul alinierii vârstei de pensionare pentru femei la cea a bărbaților.

Va crește de la 62 de ani și 6 luni, în ianuarie, la 62 de ani și 8 luni în ianuarie 2027, stagiul complet de cotizare fiind majorat de la 33 de ani și 3 luni în ianuarie anul acesta, la 33 de ani și 8 luni în ianuarie anul viitor. Stagiul minim de cotizare rămâne același, de 15 ani, potrivit legii. 

