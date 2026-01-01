Parcul IOR din Sectorul 3 a devenit în ultimele ore scena unei intervenții de amploare, după ce a fost raportată dispariția unei femei. La fața locului au fost desfășurate forțe impresionante: echipaje ale Poliției, autospeciale de pompieri, ambulanțe SMURD și echipe de scafandri, care cercetează zona sub presiunea timpului și a temperaturilor scăzute.

În acest moment, autoritățile lucrează pe două ipoteze principale. Deși unii martori au indicat posibilitatea ca femeia să fi căzut în lacul înghețat, situația rămâne incertă, existând varianta ca aceasta să se fi pierdut pe aleile întunecate ale parcului. În timp ce scafandri cercetează malurile și zonele cu gheață fragilă, polițiștii și echipajele de la sol cercetează zonele împădurite și perimetrul parcului în speranța unei identificări rapide.

Operațiunea este îngreunată de vizibilitatea redusă și de stratul de gheață format la suprafața apei, elemente care sporesc gradul de dificultate al intervenției. Până în prezent, nicio urmă concretă nu a fost identificată, însă forțele de ordine rămân mobilizate la fața locului pentru a epuiza orice pistă care ar putea duce la găsirea femeii dispărute.