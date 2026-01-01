Explicația bizară a lui Trump pentru excesul de aspirină: „Vreau să am un sânge frumos”

Donald Trump a dezvăluit că nu respectă schema de tratament recomandată de doctori în ceea ce privește utilizarea aspirinei. Deși medicii avertizează asupra riscurilor asociate supradozajului, Trump insistă să urmeze propria rutină, invocând dorința de a menține o „fluiditate optimă a sângelui”.

La 79 de ani, fiind a doua cea mai vârstnică persoană care a ocupat vreodată funcția de președinte al SUA, Donald Trump revine în atenția publică cu o abordare personală și controversată asupra propriei sănătăți. Într-un interviu acordat Wall Street Journal, liderul american a explicat că a ales să ignore recomandările standard ale medicilor, administrându-și o doză de aspirină mult mai mare decât cea obișnuită. „Vreau ca prin inima mea să curgă sânge frumos, subțire, nu sânge îngroșat. Are sens?”, a declarat acesta, argumentându-și decizia prin dorința de a menține o circulație optimă.

Din punct de vedere medical, alegerea sa ridică semne de întrebare. În timp ce instituții prestigioase, precum Mayo Clinic, recomandă pentru persoanele de peste 60 de ani o doză zilnică de 81 de miligrame pentru prevenirea infarctului, medicul oficial al președintelui, Sean Barbabella, a confirmat că Trump ia 325 de miligrame pe zi. Această doză, de patru ori mai mare decât pragul preventiv standard, este menținută de Trump ca o măsură proprie de protecție cardiovasculară.

Această autogestionare a medicației vine pe fondul unei monitorizări intense a stării sale fizice. În ultimele luni, apariția unor vânătăi pe mâinile președintelui a alimentat numeroase speculații, deși Casa Albă a oferit o explicație oficială cel puțin neobișnuită, punând semnele pe seama „strângerilor de mână frecvente”. Totodată, informațiile despre un examen imagistic efectuat în luna octombrie au fost clarificate de medicul Barbabella: deși inițial s-a luat în calcul un RMN, Trump a fost supus unui computer tomograf (CT) preventiv. Rezultatele investigației nu au evidențiat nicio anomalie cardiovasculară, însă insistența președintelui de a-și „subția” sângele după propriile reguli rămâne un subiect de dezbatere între voința politică și rigoarea medicală.