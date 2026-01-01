La 79 de ani, fiind a doua cea mai vârstnică persoană care a ocupat vreodată funcția de președinte al SUA, Donald Trump revine în atenția publică cu o abordare personală și controversată asupra propriei sănătăți. Într-un interviu acordat Wall Street Journal, liderul american a explicat că a ales să ignore recomandările standard ale medicilor, administrându-și o doză de aspirină mult mai mare decât cea obișnuită. „Vreau ca prin inima mea să curgă sânge frumos, subțire, nu sânge îngroșat. Are sens?”, a declarat acesta, argumentându-și decizia prin dorința de a menține o circulație optimă.

Din punct de vedere medical, alegerea sa ridică semne de întrebare. În timp ce instituții prestigioase, precum Mayo Clinic, recomandă pentru persoanele de peste 60 de ani o doză zilnică de 81 de miligrame pentru prevenirea infarctului, medicul oficial al președintelui, Sean Barbabella, a confirmat că Trump ia 325 de miligrame pe zi. Această doză, de patru ori mai mare decât pragul preventiv standard, este menținută de Trump ca o măsură proprie de protecție cardiovasculară.

Această autogestionare a medicației vine pe fondul unei monitorizări intense a stării sale fizice. În ultimele luni, apariția unor vânătăi pe mâinile președintelui a alimentat numeroase speculații, deși Casa Albă a oferit o explicație oficială cel puțin neobișnuită, punând semnele pe seama „strângerilor de mână frecvente”. Totodată, informațiile despre un examen imagistic efectuat în luna octombrie au fost clarificate de medicul Barbabella: deși inițial s-a luat în calcul un RMN, Trump a fost supus unui computer tomograf (CT) preventiv. Rezultatele investigației nu au evidențiat nicio anomalie cardiovasculară, însă insistența președintelui de a-și „subția” sângele după propriile reguli rămâne un subiect de dezbatere între voința politică și rigoarea medicală.