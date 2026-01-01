Torturile făcute în casă

Un tort preparat acasă poate fi păstrat în frigider până la 3–4 zile, cu condiția să fie acoperit corect și ținut la o temperatură constantă.

Torturile cu frișcă sau creme pe bază de lapte

Acestea sunt cele mai perisabile. Specialiștii recomandă consumul lor în maximum 2–3 zile, iar unele deserturi cu mousse ar trebui mâncate chiar în 24 de ore.

Torturile cu fructe proaspete

Fructele accelerează alterarea. Un astfel de tort se păstrează în siguranță 1–2 zile în frigider.

Torturile cu ciocolată (fără frișcă sau creme lactate)

Rezistă mai bine și pot fi păstrate până la 4–5 zile, dacă sunt bine acoperite.

Cel mai important aspect este protecția față de aer și umiditate. Tortul trebuie:

acoperit ermetic (cutie pentru prăjituri sau folie alimentară)

depozitat pe un raft curat al frigiderului

ținut departe de alimente cu miros puternic

Contactul cu aerul usucă desertul, iar bacteriile se pot dezvolta chiar dacă tortul pare în regulă.

Semne că tortul nu mai este sigur pentru consum

miros acru sau neplăcut

textură modificată (crema devine apoasă)

pete de mucegai, chiar și foarte mici

Dacă observi oricare dintre aceste semne, tortul trebuie aruncat.

Astfel, un tort nu se păstrează „după ochi”, ci în funcție de ingrediente. Frișca, cremele și fructele proaspete scurtează semnificativ durata de consum. Chiar și în frigider, un tort nu este sigur la nesfârșit, iar respectarea termenelor de păstrare este esențială pentru a evita problemele de sănătate, potrivit sursei.