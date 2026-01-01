Anul 2025 confirmă transformarea marilor atleți în adevărate puteri economice globale. În vârful piramidei veniturilor anuale se află, pentru a doua oară consecutiv, Cristiano Ronaldo. Starul portughez de la Al Nassr a generat în ultimele 12 luni suma amețitoare de 275 de milioane de dolari, cifră depășită în istoria sportului doar de boxerul Floyd Mayweather în 2015. Succesul financiar al lui Ronaldo se bazează pe un salariu colosal în Arabia Saudită (225 mil. $), dublat de un portofoliu de marketing de 50 de milioane de dolari, alimentat de o comunitate digitală ce atinge pragul istoric de un miliard de urmăritori.

Top 10: Baschetul și baseball-ul țin pasul cu fotbalul

Clasamentul celor mai bine plătiți sportivi reflectă strategii financiare diverse, de la contracte record în NFL până la structuri de plată inovatoare în MLB.

Cristiano Ronaldo (Fotbal): 275 mil. $ Stephen Curry (Baschet): 156 mil. $(Domină zona de marketing cu 100 mil.$ din contracte precum cel cu Under Armour). Tyson Fury (Box): 146 mil. $ (Venituri masive din confruntările istorice cu Usyk). Dak Prescott (Fotbal American): 137 mil. $ (Cel mai bine plătit jucător din NFL după prelungirea contractului cu Dallas Cowboys). Lionel Messi (Fotbal): 135 mil. $ (Deși are un salariu mai mic, excelează prin proiecte de producție și imagine în SUA). LeBron James (Baschet): 133,8 mil. $ (Rămâne un colos al investițiilor, inclusiv în fotbalul european). Juan Soto (Baseball): 114 mil. $(Beneficiarul unui contract istoric de peste 700 mil.$). Karim Benzema (Fotbal): 104 mil. $ (Ales să își monetizeze statutul de Balon de Aur în Arabia Saudită). Shohei Ohtani (Baseball): 102,5 mil. $ (Câștigă enorm din publicitate, în timp ce salariul său de la Dodgers este în mare parte amânat). Kevin Durant (Baschet): 101,4 mil. $ (Își consolidează averea prin investiții strategice în cluburi mari precum PSG).

România în circuitul banilor: Olăroiu și Drăgușin, liderii de la noi

La nivel național, fotbalul rămâne cel mai profitabil sport. Cosmin Olăroiu își păstrează poziția de cel mai bine plătit român din sport, cu un salariu de 6 milioane de dolari pe an, situându-se pe locul trei în topul mondial al selecționerilor. În rândul jucătorilor activi, fundașul lui Tottenham, Radu Drăgușin, conduce cu 3 milioane de dolari, urmat îndeaproape de Cristi Chivu (2,9 mil. $ la Inter Milano). Nicolae Stanciu și Florinel Coman completează topul național, ambii activând pe contracte de aproximativ 2 milioane de dolari în campionatele din zona Golfului.

Ierarhia averilor: Ion Țiriac, pe podiumul „întregii cariere”

Dacă ne raportăm la averea netă acumulată de-a lungul întregii cariere, clasamentul suferă modificări importante. Michael Jordan rămâne liderul de neatins al sportului mondial, cu o avere estimată la 3,8 miliarde de dolari.

Imediat după el, pe poziția a doua, se află românul Ion Țiriac, a cărui avere de 2,3 miliarde de dolari îl plasează deasupra unor legende active sau retrase precum Magic Johnson, Cristiano Ronaldo sau Tiger Woods. Această ierarhie subliniază o tendință clară: în timp ce noile generații ating venituri anuale record, marile averi sunt consolidate prin investiții inteligente și viziune antreprenorială pe termen lung.