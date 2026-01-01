Începutul anului 2026 a fost marcat de o veste zguduitoare venită din inima Alpilor elvețieni. Un incendiu devastator, izbucnit în noaptea de Revelion în stațiunea de schi Crans-Montana, a curmat viețile a 40 de persoane și a lăsat în urmă peste 100 de răniți. În fața acestei suferințe imense, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a transmis un mesaj de condoleanțe și speranță, înălțând rugăciuni pentru victime și familiile acestora.

„Cu profundă durere am primit vestea despre tragicul eveniment din stațiunea Crans-Montana. În aceste momente de întristare, ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Cel ce este Învierea și Viața, pentru odihna sufletelor celor adormiți, pentru vindecarea grabnică a celor răniți și pentru întărirea sufletească a familiilor acestora”, a transmis Întâistătătorul BOR, subliniind importanța alinării spirituale în momente de cumpănă.

Liderii lumii, mesaje de condoleanțe

Tragedia a generat un val de solidaritate fără frontiere. Din România, președintele Nicușor Dan s-a declarat „profund întristat” de evenimentele din Elveția. Într-un mesaj oficial adresat omologului său elvețian, Guy Parmelin, șeful statului român a transmis condoleanțe poporului elvețian și le-a urat însănătoșire grabnică celor care se luptă acum pentru viață în unitățile medicale.

Reacțiile de sprijin au venit din toate colțurile Europei și ale lumii. Președintele Emmanuel Macron și omologul său italian, Sergio Mattarella, au exprimat șocul provocat de acest „carnagiu de sărbători”, asigurând autoritățile din Berna de întregul lor suport.

Alain Berset, președintele Adunării Parlamentare, a vorbit despre emoția profundă care a cuprins întreg continentul.

Președintele Volodimir Zelensky a transmis, la rândul său, un mesaj de condoleanțe, subliniind că astfel de tragedii ne reamintesc de fragilitatea vieții și de nevoia de a prioritiza siguranța în orice context.

Chiar și micile state europene, precum Principatul Monaco, prin vocea Prințului Albert al II-lea, s-au alăturat grupului de lideri internaționali care deplâng pierderile de vieți omenești dintr-una dintre cele mai populare destinații montane ale lumii.