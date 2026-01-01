Anul 2025 s-a încheiat sub semnul unei activități politice și diplomatice intense, fiind descris de liderul de la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan, ca o perioadă a provocărilor și a determinării de a menține direcția strategică a țării în ciuda unui context social dificil.

Pe parcursul ultimelor 12 luni, agenda prezidențială a fost marcată de o campanie electorală complexă, dublată de vizite internaționale menite să consolideze poziția României pe harta diplomatică, însă punctul central al discursului de bilanț l-a reprezentat dialogul direct cu cetățenii.

În piețe și pe străzi, președintele a căutat să ia pulsul unei societăți care se confruntă cu presiuni economice constante, subliniind că forța națiunii rezidă în unitate și în capacitatea de a parcurge împreună etapele dificile ale construcției pe baze solide.

În mesajul său de trecere către anul 2026, șeful statului a pus accent pe responsabilitatea care îi revine în noul mandat, proiectând o viziune axată pe stabilitate și prosperitate, elemente esențiale pentru calmarea tensiunilor sociale acumulate.

Acesta a adresat românilor dorința ca noul an să fie unul al solidarității și al păcii, reafirmându-și angajamentul de a acționa cu bună-credință în procesul de luare a deciziilor.

În pofida măsurilor fiscale recente și a inflației care marchează începutul de an, discursul oficial îndeamnă la menținerea încrederii în parteneriatul dintre autorități și cetățeni, punctând ideea că progresul României depinde de efortul comun de a merge mai departe pe drumul asumat.