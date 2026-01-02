Dosarul ar fi fost înregistrat la Curtea de Apel în ultima zi a anului trecut. Tânăra de 38 de ani nu suportă condițiile din spatele gratiilor și vrea o măsură mai blândă.

Aceasta și-ar fi otrăvit mama cu substanțe medicale pe care le-ar fi procurat cu ajutorul unei asistente. Anchetatorii spun că o avere de aproape două milioane de euro ar fi fost motivul pentru care femeia a recurs la gestul extrem.

De altfel, femeia a vândut o parte dintre bunuri după decesul părintelui său și s-a mutat în Dubai. Totul, a ieșit la iveală când s-a întors în țară pentru a vinde și o vilă impunătoare din Sibiu.