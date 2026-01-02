Sunt mai multe nemulțumiri în rândul fermierilor din țara noastră, motiv pentru care amenință cu proteste și în următoarea perioadă. Își doresc aceștia eliminarea taxelor și impozitelor, de asemenea eliminarea taxei pe stâlp, dar și înființarea unei bănci cu finanțare românească.

Fermierii spun că în acest moment în țara noastră sunt mai multe firme care sunt în prag de faliment. De asemenea, oamenii vorbesc despre faptul că nu și-au primit subvențiile, asta deși există la primării procese de calamitate care au fost deja înregistrate.

Sunt tot mai multe motive, printre acestea vorbim și despre faptul că nu există în acest moment un preț minim garantat pe tona de cereale sau că cerealele au fost vândute la un preț de acum 10, chiar 15 ani.

Fermierii sunt, așadar, nemulțumiți de măsurile pe care Guvernul Bolojan le-a luat în acest moment, măsuri care spun că îi duc la faliment.