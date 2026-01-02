"În urma evaluării medicale, toate cele trei persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului și au fost transportate la spital. Echipajul SMURD a preluat o tânără în vârstă de 18 ani cu traumatism la mâna. Celelalte două persoane, doi tineri în vârstă de 17 și 20 de ani au fost preluați de echipajele SAJ", a declarat purtătoarea de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), Andreea Ștefan.

Echipajele de la Ambulanță au preluat doi bărbați, unul de 17 ani cu TCC acut cu plagă frontală și celălalt de 20 de ani cu suspiciune fractură membru superior.

Șoferul în vârstă de 20 de ani, din localitatea Cârțișoara, a încercat să depășească o altă mașină și a ieșit în afara șoselei, potrivit Poliției.