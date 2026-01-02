Vicepremierul vine cu un nou mesaj pe contul său de socializare. Ce a transmis Oana Gheorghiu

După ce a intrat în conflict cu CSM, vicepremierul Oana Gheorghiu vine cu un nou mesaj controversat. Aceasta scrie pe pagina ei de socializare că 2025 a fost un an greu și le cere românilor să nu se uite la ceea ce ne dezbină ca popor. Gheorghiu s-a ales cu o plângere penală după ce a spus că pensia magistraților este plătită din banii copiilor.

”Împreună suntem mai puternici, aşa că în 2026 sper să ne uităm mai mult la ce ne uneşte, decât la ce ne dezbină! Vă doresc un an cu speranţă, echilibru şi puterea de a construi împreună”, este mesajul Oanei Gheorghiu.

În luna octombrie, Oana Gheorghiu a fost numită în funcția de vicepremier în Guvernul Bolojan, iar la scurt timp a intrat în scandalul pensiilor speciale. CSM o acuză pe aceasta de incitare la violență, ură și discriminare după ce a spus că judecătorii trăiesc din alocațiile copiilor și banii care ar trebui să ajungă la spitale.

