Potrivit publicației Ukrainska Pravda, care citează date obținute de Fundația „Russian Anti-Corruption”, liderul de la Kremlin deține un adevărat palat în Crimeea, ridicat pe un teren cu istorie controversată. Reședința are o suprafață impresionantă, de aproximativ 9.000 de metri pătrați, dintre care nu mai puțin de 5.000 sunt ocupați doar de casa de oaspeți.

Complexul despre care se spune că aparține dictatorului de la Kremlin ar include o clinică privată ultramodernă, dotată cu sală de operații complet funcțională, cabinet de medicină generală cu ecograf și electrocardiograf, cabinet stomatologic, camere de sterilizare și sisteme de oxigen. Pe lângă acestea, palatul ar dispune de heliport, centru spa, plajă artificială cu nisip alb, dar și clădiri separate pentru personalul tehnic și cel de securitate.



Valoarea investiției este estimată la aproximativ 10 miliarde de ruble, echivalentul a 130 de milioane de dolari.

Potrivit sursei citate, pe acest teren se afla cândva o pensiune, demolată la ordinul fostului președinte ucrainean Viktor Ianukovici, care intenționa să-și construiască acolo propria reședință. După anexarea Crimeei, planurile ar fi fost preluate de Vladimir Putin, care și-ar fi ridicat propria casă de vacanță.