„Începem acest an – începând cu diplomația – și continuăm dialogul cu partenerii noștri”, a declarat Zelenski.

Întâlnirea la nivel de lideri din Franța va culmina cu o serie de discuții între oficialii ucraineni, europeni și americani.

Consilierii de securitate națională din țările „Coaliției celor dispuși”, condusă de Marea Britanie și Franța, au convenit să se întâlnească în Ucraina pe 3 ianuarie, potrivit lui Zelenski, consilierii americani participând virtual. Discuțiile vor fi urmate de o întâlnire a șefilor de stat major din diferite țări pe 5 ianuarie.

„Ne pregătim acum pentru a ne asigura că întâlnirea va fi productivă, că sprijinul va crește și că încrederea politică va crește atât în garanțiile de securitate, cât și în acordul de pace”, a spus președintele Ucrainei.

Pe măsură ce Ucraina continuă să facă eforturi pentru pace, Rusia și-a intensificat atacurile în masă asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.