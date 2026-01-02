UPDATE 10:00 - Ancheta continuă în Elveția după incendiul de Revelion: se fac eforturi pentru identificarea cadavrelor

Anchetatorii au început vineri sarcina dificilă de a stabili identitatea cadavrelor arse în incendiul care a cuprins un bar aglomerat și a omorât aproximativ 40 de persoane la o petrecere de Revelion în stațiunea de schi Crans-Montana din Elveția, relatează Reuters.



Arsurile suferite de mulțimea de petrecăreți, în mare parte tineri, din barul Le Constellation au fost atât de grave, încât oficialii elvețieni au declarat că ar putea dura zile întregi până când vor fi identificate toate victimele incendiului, care a făcut și peste 100 de răniți, mulți dintre ei grav.



Părinții tinerilor dispăruți au lansat apeluri pentru a afla vești despre cei dragi, în timp ce ambasadele străine se străduiau să vadă dacă cetățenii lor se numără printre victimele uneia dintre cele mai grave tragedii care au lovit Elveția modernă.



'Primul obiectiv este de a stabili identitatea tuturor cadavrelor', a declarat primarul orașului Crans-Montana, Nicolas Feraud, într-o conferință de presă joi seara. Acest lucru, a spus el, ar putea dura zile întregi.



Mathias Reynard, șeful guvernului cantonului Valais, a declarat că experții folosesc probe dentare și de ADN pentru această sarcină. 'Toată această muncă trebuie făcută deoarece informațiile sunt atât de teribile și sensibile, încât nimic nu poate fi spus familiilor decât dacă suntem 100% siguri', a precizat el.



Italia și Franța se numără printre țările care au declarat că unii dintre cetățenii lor sunt dispăruți, iar ministrul italian de externe, Antonio Tajani, va vizita Crans-Montana vineri, a declarat ambasadorul Italiei în Elveția, Gian Lorenzo Cornado.



Australia a declarat, de asemenea, că unul dintre cetățenii săi a fost rănit.



Autoritățile elvețiene au declarat că aproximativ 40 de persoane au fost ucise, dar Italia a estimat numărul morților la 47, pe baza informațiilor de la autoritățile elvețiene.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Românul care a salvat mai multe persoane din flăcări compară explozia din Elveția cu tragedia de la Colectiv. Acesta a povestit clipele de groază trăite în local și susține că focul ar fi izbucnit din cauza unei lumânări aprinse ținute prea aproape de tavan.

"Veneam acasa cu copilul meu si cu sotia mea si am auzit bubuitura. Aa vazut cum ieseau oaenii arsi din local... erau foarte, foarte multi. A fost o flama enorma. Exact ca la Colectiv, lumea s-a calcat in picioare sa poata sa iasa din restaurant", a declarat GEORGE GURALIUC, român stabilit în Elveția.

De altfel, bărbatul susține că forțele de intervenție au ajuns rapid la fața locului, însă amploarea dezastrului a îngreunat operațiunile de salvare.

Românul spune că puțini dintre cei aflați în zonă au avut curajul să intre în clădirea cuprinsă de flăcări. Explozia a fost extrem de scurtă, dar devastatoare, mai spune bărbatul. În timp ce autoritățile vorbesc despre zeci de morți, românul susține că numărul victimelor ar fi mult mai mare.

"Mărturiile și primele date ale investigației arată că incendiul a izbucnit din interiorul localului. Deci explozia ce a avut loc a fost consecința incendiului. Nu e vorba despre un atac sau despre demontarea vreunui dispozitiv, cum ar fi o mașină, care să provoace explozia", a declarat unl dintre pompierii prezenti la fata locului.

🇨🇭🔥🎉 EN IMAGES - Une vidéo montre le tout début de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), au moment où le plafond s’enflamme. 20 Minuten) pic.twitter.com/ZfcoZt73WL — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

În urma tragediei, președintele Guy Parmelin a declarat că Elveția traversează „cea mai mare tragedie” și a transmis condoleanțe familiilor îndurerate. Totodată, șeful statului a precizat că autoritățile elvețiene colaborează cu guvernele străine pentru informarea familiilor victimelor din afara țării.