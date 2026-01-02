”Debut de foc pentru salvamontiştii din întreaga ţară solicitaţi sa intervină la număr foarte mare de evenimente. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 41 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor”, a transmis, vineri, Salvamont România.

Cele mai multe apeluri, respectiv 8, au vizat Salvamont Lupeni. 6 apeluri au fost pentru Salvamont Maramureş, 5 pentru Salvamont Gorj, câte 4 pentru Salvamont Neamţ, Salvamont Prahova şi Salvamont Sinaia.

Au mai intervenit salvamontiştii din Voineasa, Cluj, Predeal, Sibiu, Municipiul Braşov şi Mureṣ.

”În cazul acestor intervenţii au fost salvate 42 de persoane. Dintre acestea, 19 au fost transportate cu Ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu maşinile aparţinătorilor”, au anunţat salvamontiştii.

S-au primit şi 52 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană.