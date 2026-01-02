România a fost în luna decembrie cea mai scumpă piață de energie din Uniunea Europeană

România a fost în luna decembrie cea mai scumpă piață de energie din Uniunea Europeană, chiar dacă prețurile per total au scăzut. Potrivit ultimelor date, România are un preț de 100 de euro mega watt oră și este depășită numai de Italia, unde e mai scump cu 10 euro. 

Țara noastră are prețuri ridicate la energie din cauza închiderii unor capacități clasice, înlocuite insuficient de surse regenerabile cu producție variabilă, și a schimbării rolului Ucrainei după război, din exportator regional de energie ieftină în importator net.

În plus, reglementările și repetatele intervenții pe preț al autorităților au condus la o bulversare a pieței, spun experții. De altfel, România a terminat și anul 2024 pe poziția a treia în topul celor mai scumpe piețe spot de electricitate din Uniunea Europeană, cu un preț mediu zilnic pe parcursul întregului an de 103 euro. 

