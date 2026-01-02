Țara noastră are prețuri ridicate la energie din cauza închiderii unor capacități clasice, înlocuite insuficient de surse regenerabile cu producție variabilă, și a schimbării rolului Ucrainei după război, din exportator regional de energie ieftină în importator net.

În plus, reglementările și repetatele intervenții pe preț al autorităților au condus la o bulversare a pieței, spun experții. De altfel, România a terminat și anul 2024 pe poziția a treia în topul celor mai scumpe piețe spot de electricitate din Uniunea Europeană, cu un preț mediu zilnic pe parcursul întregului an de 103 euro.