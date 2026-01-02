Resursele României sunt și ele bogate, însă aici unii cetățeni sunt nevoiți să renunțe la mâncare pentru a-și putea achita datoriile la stat. Fenomenul riscă să se extindă, mai ales din cauza măsurilor luate de guvernul Bolojan.

Iată ce mesaj a transmis Dan Negru, după ce a călătorit în Qatar, o țară unde cetățenii nu plătesc taxe și au numeroase alte facilități!

"Toți am vorbit despre impozite, impozite în sus, impozite în jos, dar există țări în lumea asta în care ele lasă Monaco, unde impozitul pe venit e zero. Qatar e una din țările în care cetățenii ei nu plătesc impozit pe venit, nu plătesc impozit pe proprietăți.



Și nu doar atât. Statul funcționează pe redistribuirea bogățiilor țării, nu pe taxarea cetățenilor. Datorită resurselor bogate pe care le are, statul e bogat, așa că oferă gratuit cetățenilor țării toate utilitățile. Catarezii nu plătesc curent, apă, gaz pentru proprietatea rezidențială, pentru casa în care locuiesc. Nici impozit pe locuință nu plătesc. Adică povara fiscală personală



E aproape zero. Sanatatea e si ea gratuita ca si educatia. Desi primul spital a aparut aici abia in 1949 si prima scoala abia in 1947, apoi noi le aveam de mult. Masinile electrice se incarca gratuit in Qatar.



Acu realist vorbind, chiar dacă aveam noi resursele lor ale Qatarului, ne descurcam noi fără taxe și impozite. Greu cred, pentru că ei împart totul la puțini, sunt puțini cetățeni, noi suntem încă mulți. Și aici statul trăiește din export, nu din taxe pe cetățeni."